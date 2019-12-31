Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı

31.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:24

BALIKESİR'de Pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan Marmara Adası'na hala elektrik verilemiyor. Bugün saat 11.00 itibariyle 44 saattir süren arızanın giderilmesi için hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte ekipler bölgeye hareket etti.

?Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nden Marmara Adası'na denizin dibinden giden elektrik kablolarına, Pazar günü saat 15.00 sıralarında bölgeden geçen bir gemi zarar verdi. Arıza nedeniyle adanın elektrikleri kesildi. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, bugün saat 11.00 itibariyle 44 saat geçmesine karşın adaya henüz elektrik verilemedi.

Kaynak: DHA