Marmara Adası'na elektrik sağlayan kabloların onarımı tamamlandı

06.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:40

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bir gemiden çapa atılması nedeniyle kopan denizin dibindeki elektrik kabloları onarıldı.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri, Erdek ilçesi İlhanköy Mahallesi'nden giden deniz altı kablolarının kopması sonucunda adada yaşanan kesintiyle ilgili çalışmalarını tamamladı.

Marmara Adası'na gelerek ekiplerden bilgi alan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Aralık 2019'da enerji kesintisiyle ilgili ihbar almalarının ardından yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin kısa sürede sorunun giderilmesi için hemen müdahalede bulunduğunu belirten Danacı, "Bölgeden geçen bir geminin çapa atması sonucu Avşa ve ana karadan Marmara Adası'na giden, denizin altındaki 3 kablomuzda hasar oluştuğunu tespit ettik. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sevkiyatını gerçekleştirdiğimiz jeneratörlerle 31 Aralık'ta adaya enerji verdik." dedi.

Danacı, hava ve deniz koşullarının uygun hale gelmesiyle 25 kişiden oluşan ekibin özel ekipmanlarla onarıma başladığını aktardı.

İlk tamiri 13 Ocak'ta gerçekleştirerek jeneratörler dışında adanın tamamına ana karadan enerji temin ettiklerini bildiren Danacı, şunları kaydetti:

"3 Şubat itibarıyla 3 kablomuzun da tamirini gerçekleştirerek onarım işlemlerini tamamlamış olduk. Çapa atarak kablolara zarar veren gemiyle ilgili de hukuki süreci başlattık. Bu süreçte başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Kaymakamlığa, Belediyeye, yöre halkına ve tüm ekibimize yardımları ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Ada sakinlerinden Asım Yalçınkaya da arızanın giderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Zor günler geçirdiklerini, evlerde ısınma sorunu yaşadıklarını dile getiren Yalçınkaya, "Marmara Adası'nda hayat bir anda bitme durumuna gelmişti. Çok şükür yapılan çalışmalar sayesinde bu süreci atlattık. Şu anda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Kaynak: AA