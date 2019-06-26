Marmara Adası açığında gemi, ekipler tarafından çıkarıldı

BALIKESİR'in Marmara Adası açıklarında bir ay önce çıkan fırtına ile karaya oturan, olumsuz hava koşulları ve gel-git nedeniyle açığa sürüklenerek tamamen batan yük mıcır yüklü gemi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Balıkesir'in Marmara Adası Topağac Mahallesi açıklarında 'Yusuf Celal' isimli mıcır yüklü gemi, geçen ay akşam saatlerinde fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturdu. Sahilden yaklaşık 50-60 metre uzaklıkta karaya oturan gemi, daha sonra yan yatarak, büyük bir bölümü sulara gömüldü. Gemi mürettebatının ihbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik botu ve çevredeki balıkçı teknesinin yaptığı müdahale ile gemideki 6 mürettebat kurtarılarak karaya getirildi. Yaşanan kaza sırasında yaralanan 1 mürettebat, olay limanda bekleyen ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GEMİ EKİPLER TARAFINDAN DENİZDEN ÇIKARILDI

Olayın ardından denizde yan yatan mucur yüklü gemi, gel-git sebebiyle de açığa sürüklenerek denize tamamen battı. Gemi ekipler tarafından bulunduğu yerden bir haftalık çalışma sonucunda çıkarıldı.

Kaynak: DHA

- Balıkesir