MARLENA Projesi
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MARLENA Projesi

10.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:10
MARLENA Projesi

Demirköy Belediyesince yürütülen MARLENA Projesi toplantısı yapıldı.

Demirköy Belediyesince yürütülen MARLENA Projesi toplantısı yapıldı.

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği programı kapsamında Türkiye'nin de aralarında olduğu Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'nın işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile deniz ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda, projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Karadeniz havzasının ortak bir değer olduğunu ifade eden Gün, çevre ve deniz kirliliğine karşı yürütülen projede önemli adımların atıldığını belirtti.

Atık toplama, geri dönüşüm, atıkların azaltması ve yeniden kullanımı alanlarında çalışmaların devam ettiğini aktaran Gün, şunları kaydetti:

"MARLENA Projesi'nde son uygulama günlerini yaşıyoruz. Bu ortaklık ve işbirliği sayesinde, deniz ve nehir sularının kirlenmesi, milli parklara ve koruma altındaki alanlara ilişkin kirlilik sorunlarla ilgili doğa koruma grupları, tabiat parkı müdürlükleri, çevre kurum ve kuruluşları, yerel vatandaş ve genç gruplar üzerinde farkındalık oluşturduk. Biyolojik çeşitliliğin değeri ve çevrenin korunması konusunda halkın bilinçlenmesini ve eğitimini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunduk."

Toplantıda, konuşmanın ardından proje kapsamında yapılaması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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