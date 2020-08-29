Markus Henriksen kimdir? Markus Henriksen kaç yaşında nereli? Markus Henriksen hangi pozisyonda oynuyor? Markus Henriksen hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Markus Henriksen, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Markus Henriksen kaç yaşında nereli? Markus Henriksen hangi pozisyonda oynuyor? Markus Henriksen hangi takımlarda oynadı? Markus Henriksen kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Markus Henriksen, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Markus Henriksen kimdir? Markus Henriksen hangi takımlarda oynadı? Markus Henriksen kaç yaşında nereli? Markus Henriksen hangi pozisyonda oynuyor? MARKUS HENRİKSEN KİMDİR? Doğum tarihi: 25 Temmuz 1992 Kaç yaşında: 28yaşında Nereli: Trondheim, Norveç Boy: 1,87 m Kilo: 85 kg Markus Henriksen (1992 25 Temmuz doğumlu) Norveçli profesyonel futbolcu.Eski Rosenborg oyuncusu ve teknik direktörü Trond Henriksen'in oğludır. Orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Markus Henriksen, güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkat çekiyor. 28 yaşındaki futbolcu, Norveç ve Hollanda'da 59 gol attı.