Markus Henriksen kimdir? Markus Henriksen kaç yaşında nereli? Markus Henriksen hangi pozisyonda oynuyor? Markus Henriksen hangi takımlarda oynadı?
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Markus Henriksen kimdir? Markus Henriksen kaç yaşında nereli? Markus Henriksen hangi pozisyonda oynuyor? Markus Henriksen hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Markus Henriksen, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Markus Henriksen kaç yaşında nereli? Markus Henriksen hangi pozisyonda oynuyor? Markus Henriksen hangi takımlarda oynadı? Markus Henriksen kimdir?

Markus Henriksen kimdir? Markus Henriksen kaç yaşında nereli? Markus Henriksen hangi pozisyonda oynuyor? Markus Henriksen hangi takımlarda oynadı?
29.08.2020 14:14 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:17

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Markus Henriksen, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Markus Henriksen kimdir? Markus Henriksen hangi takımlarda oynadı? Markus Henriksen kaç yaşında nereli? Markus Henriksen hangi pozisyonda oynuyor?

MARKUS HENRİKSEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Temmuz 1992

Kaç yaşında: 28yaşında

Nereli: Trondheim, Norveç

Boy: 1,87 m

Kilo: 85 kg

Markus Henriksen (1992 25 Temmuz doğumlu) Norveçli profesyonel futbolcu.Eski Rosenborg oyuncusu ve teknik direktörü Trond Henriksen'in oğludır. Orta saha pozisyonunda oynamaktadır.

Markus Henriksen, güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkat çekiyor. 28 yaşındaki futbolcu, Norveç ve Hollanda'da 59 gol attı.

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