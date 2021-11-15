Marko Vesovic: "Üzerimizde baskı olmayacak"

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın A Milli Takım'ı konuk edecek olan Karadağ'da savunma oyuncusu Marko Vesovic, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Grupta aldıkları sonuçların başarısız olduğunu ve bundan sonrasına bakacaklarını söyleyen Vesovic, Türkiye karşısında üzerlerinde baskı olmayacağını ve rahat oynayacaklarını ifade etti.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım'ı konuk edecek olan Karadağ'da savunma oyuncusu Marko Vesovic, Karadağ Futbol Federasyonu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Hollanda maçında forma giymediği için üzgün olduğunu ifade eden Vesovic, "Hollanda karşısında aldığımız beraberlik, grupta bizim için çok büyük bir kazanç getirmedi. Bu maç bizim için gösteriyor ki yine milli takımımızda bir inanç var. Hollanda maçını bir seyirci gibi izledim ve alınan sonuca çok sevindim" dedi.

Türkiye ve Hollanda karşısında 2-0'dan geri döndüklerini hatırlatan Vesovic, "Gerek İstanbul'da gerekse de Hollanda karşısında 2-0'dan yaptığımız geri dönüşler bizim adımıza ilerisi için umut verici sonuçlar. Bunlar kolay değil ama bunu başardık. Çok üzgünüz çünkü büyük bir şansımız vardı, bu gruptan çıkabilirdik. Sürpriz sonuçlar oldu bu grupta. Zor bir gruptu ama biz biraz daha dikkatli olsaydık bu gruptan ilk 2 sıra için oynardık. Çok güçlü bir gruptaydık" cümlelerine yer verdi.

"Üzerimizde baskı olmayacak"

Hollanda maçının ardından Türkiye karşılaşmasıyla birlikte takvim olarak bu seneyi kapatacaklarını hatırlatan Marko Vesovic, "Son 2 maçımız çok zor maçlardı. Yarınki maçta büyük bir baskı olmayacak üzerimizde ve bu nedenle daha rahat oynayacağız" şeklinde konuştu.

Grupta aldıkları sonuçların kendileri adına başarısızlık olduğunu da aktaran Vesovic, "Ama öyle zorluklar çektik ki, hiçbir maçı tam kadro olarak oynamadık. Sakatlıklar oldu, korona nedeniyle kadroda olmayan oyuncular oldu. Grupta bulunduğumuz konumdan dolayı memnun değiliz. Bizim şansımız gelecek eleme grupları için tecrübe edinmek. Umut ediyorum ki, o gruplarda başarılı olacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - PODGORICA

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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