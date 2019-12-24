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Marko Simic'ten Fenerbahçe itirafı

Ülkesinin takımlarından Perjica Jakarta'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, kulübüyle sözleşme imzalamadan önce kendisine Fenerbahçe ve AZ Alkmaar'ın transfer teklifi yaptığını açıkladı.

24.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:12
Marko Simic'ten Fenerbahçe itirafı

Ülkesinin takımlarından Perjica 'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, kulübüyle sözleşme imzalamadan önce kendisine ve AZ Alkmaar'ın transfer teklifi yaptığını açıkladı.


Tecrübeli forvet takımıyla çıktı 75 maçta 55 gole imza atarken, 4'de asist yaptı. (Takvim)


Kaynak: Hürriyet

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