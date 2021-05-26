MARKETTEN ÇALDIĞI TELEVİZYONU SOKAK ORTASINDA BIRAKTI
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MARKETTEN ÇALDIĞI TELEVİZYONU SOKAK ORTASINDA BIRAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da girdiği marketten hırsızlık yapan Berkan K., peşine düşen iş yeri çalışanlarından kurtulamayacağını anlayınca çaldığı televizyonu sokak ortasında bırakıp, kaçtı.

ADANA'da girdiği marketten hırsızlık yapan Berkan K., peşine düşen iş yeri çalışanlarından kurtulamayacağını anlayınca çaldığı televizyonu sokak ortasında bırakıp, kaçtı. Polis tarafından yakalanan Berkan K., tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 13 Mayıs günü saat 12.30 sıralarında yüzünü üzerindeki kıyafetle gizleyerek zincir market şubesine giren cerrahi maskeli kişi, reyonlarda gezmeye başladı. Bir süre sonra çevreyi kontrol eden şüpheli, raftaki televizyonu alıp, marketten çıkarak kaçmaya başladı. Market çalışanları da şüphelinin peşine düştü. Kendisini kovalayanlardan kurtulamayacağını anlayan şüpheli, televizyonu sokak ortasına bırakarak kaçtı. Şüphelinin televizyonu çaldığı anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, market ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Berkan K. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Berkan K., önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MARKETTEN ÇALDIĞI TELEVİZYONU SOKAK ORTASINDA BIRAKTI
MARKETTEN ÇALDIĞI TELEVİZYONU SOKAK ORTASINDA BIRAKTI
MARKETTEN ÇALDIĞI TELEVİZYONU SOKAK ORTASINDA BIRAKTI
MARKETTEN ÇALDIĞI TELEVİZYONU SOKAK ORTASINDA BIRAKTI
MARKETTEN ÇALDIĞI TELEVİZYONU SOKAK ORTASINDA BIRAKTI
MARKETTEN ÇALDIĞI TELEVİZYONU SOKAK ORTASINDA BIRAKTI
MARKETTEN ÇALDIĞI TELEVİZYONU SOKAK ORTASINDA BIRAKTI
MARKETTEN ÇALDIĞI TELEVİZYONU SOKAK ORTASINDA BIRAKTI
MARKETTEN ÇALDIĞI TELEVİZYONU SOKAK ORTASINDA BIRAKTI
MARKETTEN ÇALDIĞI TELEVİZYONU SOKAK ORTASINDA BIRAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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