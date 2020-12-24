Marketten sigara ve meyve suyu çalan hırsız yakalandı
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Marketten sigara ve meyve suyu çalan hırsız yakalandı

24.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:59
Marketten sigara ve meyve suyu çalan hırsız yakalandı

Adana'da petrol istasyonundaki marketten sigara ve meyve suyu çalan hırsız jandarma ekiplerince yakalandı.

Adana'da petrol istasyonundaki marketten sigara ve meyve suyu çalan hırsız jandarma ekiplerince yakalandı.

Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi Adana-Kozan yolu üzerinde bulunan petrol istasyonuna saat 05.30 sıralarında gelen 2 hırsız, market bölümünden 4 bin 555 TL değerinde çeşitli markalarda sigara, 30 TL para ve 18 TL değerinde meyve suyu çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri güvenlik kamerası görüntüleri inceledi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahıslar tespit edildi. Hırsızlardan M.D. isimli şahıs Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. M.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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