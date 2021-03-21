Marketten sigara çalan hırsızlar yakalandı
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Marketten sigara çalan hırsızlar yakalandı

21.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:22
Marketten sigara çalan hırsızlar yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir marketten sigara çalan 3 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir marketten sigara çalan 3 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Çat mahallesinde bulunan bir marketten 5 bin 500 TL değerinde sigaraların çalınmasına yönelik Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren M.H., ve H.E.E., A.İ., isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan A.İ., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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