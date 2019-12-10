Marketten sigara çalan 3 kişi tutuklandı
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Marketten sigara çalan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da marketten sigara çaldıkları iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.

10.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:38
Marketten sigara çalan 3 kişi tutuklandı

'da marketten sigara çaldıkları iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin girdikleri marketten yaklaşık 20 bin liralık sigara çaldıkları iddia edilen S.A., H.Ş. ve N.A., Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. H.Ş. ve N.A., yaşları 18'den küçük olduğu için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 şüpheli tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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