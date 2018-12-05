Marketten İçki Çalmaktan Gözaltına Alındı

Samsun'da bir marketten içmek için içki çaldığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdiği marketten bir şişe rakı çaldığı iddia edilen S.Y. (23), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen S.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN