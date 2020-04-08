Marketten hırsızlık yapıp, kamera kayıtlarını sildi BOLU'da, girdiği marketin kasasından bin lira çalan Samet Büyüktopaç (21), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

BOLU'da, girdiği marketin kasasından bin lira çalan Samet Büyüktopaç (21), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Büyüktopaç, güvenlik kamerası kayıtlarını sildiği belirlendi.

Olay, 20 Mart günü, Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. Samet Büyüktopaç, gece girdiği markette, kasadan bin lira çalarak, kaçtı. Sabah markete gelen işletme sahibi, kasadan para çalındığını fark ederek, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine markete gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Hırsızın, marketin güvenlik kamerası kaydını sildiği belirlendi. Sokaktaki diğer kameraların görüntülerinin incelemesi sonucu hırsızlık yapanın, 8'i 'hırsızlık' olmak üzere 15 suçtan kaydı bulunan Samet Büyüktopaç olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, yaptıkları operasyonla Büyüktopaç'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Samet Büyüktopaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA