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Son dakika haberleri | Marketten hırsızlık yapan zanlılar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Marketten hırsızlık yapan zanlılar kameraya yansıdıİSTANBUL Büyükçekmece ve Maltepe'de marketlerden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameralarına yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Marketten hırsızlık yapan zanlılar kameraya yansıdı

İSTANBUL Büyükçekmece ve Maltepe'de marketlerden hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameralarına yansıdı. İki zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Şubat ayı içerisinde Büyükçekmece ve Maltepe'de aynı zincir marketin şubelerinde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıları eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen B.Y. Büyükçekmece'de, U.S. ise Maltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Markette yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri | Marketten hırsızlık yapan zanlılar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri | Marketten hırsızlık yapan zanlılar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Büyükçekmece, Maltepe, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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