Marketten Hırsızlık Yapan Iraklı Kadına Adli Kontrol
Samsun’da bir marketten yiyecek çaldığı iddia edilen Irak uyruklu kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da bir marketten yiyecek çaldığı iddia edilen Irak uyruklu kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdiği marketten sıvı yağ ve kıymanın yanı sıra 4 parça yiyecek maddesi çaldığı iddia edilen Irak uyruklu Bushra Q.M.A.J.(57) şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan Iraklı kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN