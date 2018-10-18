Marketten Hırsızlık İddiasına Adli Kontrol

Samsun'da bir marketten hırsızlık yapılması olayıyla ilgili gözaltına alınan genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheliden 1'i güvenlik görevlisini oyalarken, 2 şahıs da içki ve çocuk bezi ile kağıt havlu çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından olayın tespit edilmesi üzerine polise haber verildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili hırsızlık yapanın yanındaki arkadaşı E.K.'yi (18) gözaltına aldı. Denizevleri Polis Merkezine teslim edilen E.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu olayla ilgisi bulunan T.K.'nin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN