Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında - BURSA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
13.08.2020 17:20 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:24
Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak'ta bulunan bir market sahibi, raflardan şampuanların eksildiğini fark etti.
Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen market sahibi, bir kişinin şampuanları kıyafetine gizleyerek çaldığını gördü.
Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA