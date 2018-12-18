Marketten Hindi Çalmaya Çalışan Kadın Yakalandı

Samsun'da bir marketten çaldığı hindiyi çantasına koyarak kaçmak isteyen kadın yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Atakum ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (60) adlı kadın, markete müşteri gibi girip buzdolabında bulunan bir adet hindiyi çantasına koyup marketten çıktı. Market çalışanları kadının hareketlerinden şüphelendi. Marketten ayrıldıktan sonra kadının peşinden gidip çantasını kontrol eden çalışanlar, çaldığı hindiyi ele geçirince polise haber verdi.

Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan ve hırsızlık suçundan hakkında çeşitli suç kaydı bulunduğu öğrenilen E.K., polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA