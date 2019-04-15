Marketten Çay Çalarken Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde marketten çay çalarken yakalanan zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Bahçeler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. tezgahta bulunan 2 paket çayı yanında getirdiği poşete koyduktan sonra marketten çıkarken çalışanlarca yakalandı. Market çalışanları polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri marketin kamera kayıtlarını inceledikten sonra E.A.'yı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Bir türlü usanmayan ve çaldığı çayların paketini 20 liraya satarak kendisine içki aldığı öğrenilen şahsın daha önce de Hacınabi Mahallesi'nde bulunan bir marketten içki çalarken yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA