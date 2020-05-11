Marketten çalınan sigara ormanlık alanda bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir marketten çalınan 930 paket sigara ve güvenlik kamerası kayıt cihazı ormanlık alanda bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir marketten çalınan 930 paket sigara ve güvenlik kamerası kayıt cihazı ormanlık alanda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kulak Mahallesi'ndeki markette yaşanan hırsızlıkla ilgili çevredeki güvenlik kameraları incelendi.

Ormanlık alanda da arama yapan jandarma, çalınan sigara ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalılıklara gizlenmiş halde buldu.

Güzergaha gelenleri inceleyen ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakılırken bulunan malzemeler işletme sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA