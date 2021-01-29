Marketten çaldıkları parayla otomobil satın alan 2 zanlı tutuklandı
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Marketten çaldıkları parayla otomobil satın alan 2 zanlı tutuklandı

29.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:48
Marketten çaldıkları parayla otomobil satın alan 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, market personelini biber gazıyla etkisiz hale getirip kasadaki 25 bin lirayı alarak kaçan 2 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, market personelini biber gazıyla etkisiz hale getirip kasadaki 25 bin lirayı alarak kaçan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde bir market zincirine ait iş yerinden 25 bin liranın gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 2 şüphelinin marketin arka tarafındaki depo kapsından içeriye girdiğini ve yaklaşık 3,5 saat orada saklandıklarını tespit etti.

Şüphelilerin olayın ardından iz bırakmamak için kamera kayıt cihazı ile bilgisayar kasasını da aldığını belirleyen ekipler, market personelinin ifadesine başvurdu.

Bilgisayar kasasından kalan toz izi şüphelileri ele verdi

Personelin ifadesi doğrultusunda polis, olay günü marketin eski çalışanlarından Ahmet Recep A'nın markete gelerek arkadaşıyla görüştüğünü, yine aynı gün araç kiraladığını ve ertesi gün de teslim ettiğini öğrendi.

Araştırmalarını bu yönde derinleştiren emniyet mensupları, kiralanan araçta yaptıkları incelemede koltuklardan birinde çalınan bilgisayarın toz izine rastladı.

"Aldığımız 25 bin liranın 19 biniyle otomobil aldık"

Ekipler, bu şüphe üzerine evinde gözaltına aldığı Ahmet Recep A'yı emniyete götürdü. Şüphelinin olayı ev arkadaşıyla gerçekleştirdiğini itiraf etmesi üzerine Abdullah A. da yakalandı.

Ahmet Recep A'nın emniyetteki ifadesinde, "Daha önce bu markette çalışıyordum. Olay günü araç kiralayıp marketin etrafında tur atarak keşif yaptık. Marketin depo kısmından girerek 3,5 saat içeride bekledik. Çalışanları etkisiz hale getirerek kasadaki paraları aldık. Aldığımız 25 bin liranın 19 biniyle otomobil aldık. Gerisini de harcadık." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde 25 Ocak'ta market personelini biber gazıyla etkisiz hale getiren 2 şüpheli, kasadaki 25 bin lirayı alarak kaçmıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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