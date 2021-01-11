Son dakika haberleri: Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar; o anlar kamerada
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Son dakika haberleri: Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar; o anlar kamerada

11.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:13
Son dakika haberleri: Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar; o anlar kamerada

Son dakika habere göre KÜTAHYA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 şüpheli, bir marketin tel kafes içindeki jeneratörü yerinden sökerek çaldı.

KÜTAHYA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 şüpheli, bir marketin tel kafes içindeki jeneratörü yerinden sökerek çaldı. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Kütahya'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.A. ve D.U., hafif ticari araçla Vefa Mahallesinde bulunan bir marketin önüne geldi. Marketin dışındaki tel kafeste bulunan jeneratörü yerinden söken şüpheliler araca yükleyip kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçerken, güvenlik kamerası incelemesinde şüphelerin kaçtığı araç tespit edildi. Yapılan araştırmaların ardından şüphelilerin aracı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir dinlenme tesisi önünde park halinde bulundu. Dinlenme tesisinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Marketten çalınan jeneratör ise şüphelilerin aracında bulundu. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından şüpheliler S.A. ve D.U. gözaltına alınarak ifadeleri için emniyete götürüldü. Jeneratör ise market yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri: Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Marketten çaldıkları jeneratörle 15 dakikada yakalandılar; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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