Marketten Bebek Maması Çalan Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da bir marketten bebek maması, diş macunu ve parfüm çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları "şok uygulamada", A.K'nin kullandığı bir otomobili Adapazarı ilçesi Kirişhane Caddesi'nde durdurdu.

Aramada, bagajda çok sayıda çocuk maması, farklı markalarda diş macunu ve parfüm bulunması üzerine sürücü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan incelemelerde malzemelerin kent merkezindeki bir marketten çalındığı tespit edilirken, sürücüsü A.K'nin (26) ise "hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu, 30 Mart'ta Serdivan ilçesindeki bir marketten hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan marketin güvenlik kamerası kayıtlarında, 3 kişinin çocuk mamalarını yanlarında getirdikleri çantalara attığı görülüyor.

Polis ekiplerinin diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.