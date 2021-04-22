Marketten ayçiçek yağlarını çalarken yakalandı
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Marketten ayçiçek yağlarını çalarken yakalandı

Marketten ayçiçek yağlarını çalarken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir marketten 2 adet 5 litrelik ayçiçek yağı çalan bir kişi, suçüstü yakalanarak polise teslim edildi.

Samsun'da bir marketten 2 adet 5 litrelik ayçiçek yağı çalan bir kişi, suçüstü yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sungurlu Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi giden 74 yaşındaki E.K., 2 adet 5 litrelik ayçiçek yağını alarak kasadan ücret ödemeden dışarı çıktı. Bu sırada market sahibi tarafından fark edilen E.K., polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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