Marketten aldıkları zeytinden taş çıktığını iddia ettiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marketten aldıkları zeytinden taş çıktığını iddia ettiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Marketten aldıkları zeytinden taş çıktığını iddia ettiler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan bir çift, marketten aldıkları zeytinin içinden taş çıktığını iddia etti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan bir çift, marketten aldıkları zeytinin içinden taş çıktığını iddia etti.

Çaycuma ilçesinde yaşayan N.D. ve A.D. çifti, marketten aldıkları zeytinden taş çıktığını öne sürdü. Çift, "Sabah kahvaltı yapacaktık. Zeytin kavanozunun bandrolünü açtık, kaseye doldurduk. Masaya oturduk. Kahvaltımızı yaparken eşim ağzına almadan zeytinin taş olduğunu anladı. Yoksa dişi kırılabilirdi. Her şey bir yana en önemlisi 3 buçuk yaşındaki kızımızın boğazına kaçsaydı ne yapardık. Yarın Tüketici Hakem Heyeti'ne gidip şikayette bulunacağız. Artık zeytin yerine de taş yer olduk" dedi. - ZONGULDAK

Marketten aldıkları zeytinden taş çıktığını iddia ettiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zonguldak, Zeytin, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title