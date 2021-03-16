Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı
İzmit'te yaşayan kadın, marketten aldığı kaşar peynirinin içinden lastik eldiven çıktığını görünce şoka uğradı. Ürünün fotoğraflarını çekip firmaya gönderen kadın, firmanın özür için vermek istediği gıda kolisi teklifini reddederek şikayetçi oldu.
Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, geçen hafta cumartesi günü marketten kaşar peyniri satın aldı. Eve geldiğinde peyniri kesen Ayşe Emer, içerisinden çıkan lastik eldiveni görünce şoke oldu.
FİRMADAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Ürünün fotoğraflarını çekerek üretici firmanın şikayet hattına yazan Ayşe Emer'e, hatanın telafisi için gıda kolisi gönderilmesi teklif edildi. Firmanın teklifini kabul etmeyen Ayşe Emer, Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı