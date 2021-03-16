Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı
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Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı

16.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:56

İzmit'te yaşayan kadın, marketten aldığı kaşar peynirinin içinden lastik eldiven çıktığını görünce şoka uğradı. Ürünün fotoğraflarını çekip firmaya gönderen kadın, firmanın özür için vermek istediği gıda kolisi teklifini reddederek şikayetçi oldu.

Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, geçen hafta cumartesi günü marketten kaşar peyniri satın aldı. Eve geldiğinde peyniri kesen Ayşe Emer, içerisinden çıkan lastik eldiveni görünce şoke oldu.

FİRMADAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ürünün fotoğraflarını çekerek üretici firmanın şikayet hattına yazan Ayşe Emer'e, hatanın telafisi için gıda kolisi gönderilmesi teklif edildi. Firmanın teklifini kabul etmeyen Ayşe Emer, Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulundu.

Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SANCEZ: Markası ne acaba
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BİM A101 ŞOK: bim a101 şok bim a101 şok bim a101 şok bim a101 şok bim a101 şok zincir market dir
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