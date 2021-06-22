Marketten 8 yıl önce aldıkları için zarfla 500 lira bırakıp, helallik istedi
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Marketten 8 yıl önce aldıkları için zarfla 500 lira bırakıp, helallik istedi

Marketten 8 yıl önce aldıkları için zarfla 500 lira bırakıp, helallik istedi
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi, 8 yıl önce çocuğuyla alışveriş yapıp yaklaşık 150 lirayı ödemeden ayrıldığı için zarar verdiğini belirttiği market sahibinden, zarfın içine koyduğu 500 lira ve not ile özür diledi, helallik istedi.

ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi, 8 yıl önce çocuğuyla alışveriş yapıp yaklaşık 150 lirayı ödemeden ayrıldığı için  zarar verdiğini belirttiği market sahibinden, zarfın içine koyduğu 500 lira ve not ile özür diledi, helallik istedi. Zarfı açınca şaşkınlık yaşayan market sahibi Yakup Uygun, "Ben bu çocuğu tanısaydım parasını iade eder, alnından öperdim" dedi.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Saklıkent Market'te yaşandı. Mahallede 15 yıldır market işleten 65 yaşındaki Yakup Uygun, dün akşam dükkanı kapatıp evine girerken, kapının üzerinde 'Dikkatli aç ve oku' yazan zarf buldu. Merak içinde zarfı açan Uygun, özür yazısı ile 500 lira olduğunu gördü.

500 TL KOYUP HELALLİK İSTEDİKimliği belirsiz kişi, bilgisayar çıktısıyla yazdığı ve "Hakkınızı tüm aile bireyleri olarak helal edin. Yaklaşık bundan 7-8 yıl önce marketinizden çocukla yapmış olduğum, izinsiz almış olduğum ürünler için hakkınızı helal edin. 7-8 yıl önce 150 TL civarında sizi zarara uğrattım. Bunun yerine 500 TL olarak iade ediyorum, lütfen hakkınızı helal edin. (Tüm aile bireyleri olarak)" ifadelerinin yer aldığı not ile helallik istedi. Kimliği belirsiz kişinin, marketi işleten aileyi tanıdığı anlaşıldı.'VİCDANINI SEVDİM'

Marketin sahibi Yakup Uygun, 15 yıllık esnaf olduğunu, değişik tarihlerde buna benzer olaylar yaşadığını söyledi. Uygun, "Muhtemelen yazdığı mektuptan genç biri olduğu anlaşılıyor. Zarfın üzerine 'Dikkatli aç ve oku' yazısının altında benim adım vardı. Bu zarfı dün eve girerken kapıya yakın bir yere bırakmış. Ben de dikkatlice zarfı açtım ve okudum. İçinde 500 lira vardı. Ben bunu görünce mutlu oldum ama parayı aldığım için mutlu olmadım. O delikanlıyı bu parayı vermeye sevk eden vicdanına sevindim. Ben bu çocuğu tanısaydım parasını iade eder, alnından öperdim. Bu memlekette hala böyle vicdanlı insanlar var" diye konuştu.


Marketten 8 yıl önce aldıkları için zarfla 500 lira bırakıp, helallik istedi
Marketten 8 yıl önce aldıkları için zarfla 500 lira bırakıp, helallik istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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