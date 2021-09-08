Marketten 400 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı
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Marketten 400 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

Marketten 400 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde marketten 400 bin TL civarındaki malzemenin çalınması olayına ilişkin harekete geçen polis ekiplerince yakalanan ve içlerinde marketin eski çalışanın da olduğu 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde marketten 400 bin TL civarındaki malzemenin çalınması olayına ilişkin harekete geçen polis ekiplerince yakalanan ve içlerinde marketin eski çalışanın da olduğu 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık, Adapazarı ilçesinde faaliyette bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten 400 bin TL civarında malzeme çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince yapılan çalışma ve incelenen güvenlik kamerası kayıtları neticesinde hırsızlığı 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Marketin üst katında bulunan pencereden içeri girerek hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerden birinin, marketin eski çalışan olduğu da belirlendi.

Çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin de kimliğini belirleyen ekipler harekete geçti. Polis ekiplerince Adapazarı ve Erenler ilçesinde şüphelilerin saklandığı ikametlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Sorguları için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslar tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Marketten 400 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı
Marketten 400 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı
Marketten 400 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı
Marketten 400 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı
Marketten 400 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Marketten 400 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı - Haberler
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