Marketten 4 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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Marketten 4 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Marketten 4 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, bir toptan satış yapan marketten farklı tarihlerde 4 bin liralık ürün çalıp pazarlarda sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.E. (56), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, bir toptan satış yapan marketten farklı tarihlerde 4 bin liralık ürün çalıp pazarlarda sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.E. (56), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tepecik Mahallesi'ndeki bir toptan gıda satış marketinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, farklı tarihlerde marketten 5 kilogramlık sıvı yağ tenekeleri ile çeşitli gıda ürünlerinin çalındığını, şüphelinin ise İ.E. olduğunu tespit etti. Pazar yerlerinde çaldığı ürünleri sattığı tespit edilen İ.E. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan ürünlerin 4 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.


Marketten 4 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Marketten 4 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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