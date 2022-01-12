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Marketteki yangın kırtasiyeye de sıçradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marketteki yangın kırtasiyeye de sıçradıKOCAELİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan markette çıkan yangın, hemen yanında bulunan kırtasiye dükkanına da sıçradı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Marketteki yangın kırtasiyeye de sıçradı

KOCAELİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan markette çıkan yangın, hemen yanında bulunan kırtasiye dükkanına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, her iki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabaha karşı Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Düzağaç Mahallesi 688 sokakta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Markette çıkan yangın kısa sürede yanında bulunan kırtasiyeye sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Haberi alarak olay yerine gelen market sahibi Mustafa A. ve kırtasiye sahibi Şevval Y. ise büyük şok yaşadı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Yangının, markette bulunan buzdolabının patlaması neticesinde çıktığı düşünülüyor.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Marketteki yangın kırtasiyeye de sıçradı

Marketteki yangın kırtasiyeye de sıçradı

Marketteki yangın kırtasiyeye de sıçradı

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İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

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