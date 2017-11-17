Marketteki Maskeli Bıçaklı Soygun Anı Kamerada

Bursa'da yüzüne taktığı peçe ile girdiği markette bıçak zoruyla soygun yapan zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Kaçarken paraları etrafa saçan zanlıyı kahraman bakkalın peşinden bir süre kovaladığı da ortaya çıktı.



Alınan bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünü bezle kapatan bir kişi, elinde bıçakla markete girdi. Marketçiyi bıçakla tehdit eden soyguncu kasayı ve çevreyi kurcaladı. Marketçinin ısrarına rağmen bıçağı sağa sola hareket ettiren şüpheli, bir miktar para ile kaçmaya çalıştı. O sırada şüphelinin peşinden giden marketçi ve vatandaşlar soyguncuyu etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri A.T.'yi (41) gözaltına aldı. Şüphelinin marketçi ile yaşadığı diyalog ve bıçakla tehdidi ise kameraya yansıdı. A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlınan paraların bir miktarını ise yola saçtığı öğrenildi. - BURSA