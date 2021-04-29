Marketteki kavga sokağa taştı...O anlar kamerada
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Marketteki kavga sokağa taştı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Marketteki kavga sokağa taştı.

Marketteki kavga sokağa taştı...O anlar kamerada

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir markette çıkan kavga sokağa taştı, bir kişi sırtından bıçaklandı.

Olay, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakim T., ile Muhammed Y. isimli şahıslar markette tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed Y., yanında bulundurduğu bıçakla Hakim T.'yi sırtından bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, sırtından bıçaklanan Muhammed Y.'yi hastaneye kaldırdı. Saldırgan Muhammed Y. ise polis ekipleriyle birlikte ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Bıçaklanan şahsın arkadaşları saldırgana saldırdı"

Sırtından Hakim T'yi bıçaklayan Muhammed Y., ambulans beklediği sırada saldırıya uğradı. Sırtından yaralanan şahsın akrabaları tarafından saldırıya uğrayan şahsı polis ekipleri güçlükle kurtardı. Yaşanan olay sonrası 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Marketteki kavga sokağa taştı...O anlar kamerada
Marketteki kavga sokağa taştı...O anlar kamerada
Marketteki kavga sokağa taştı...O anlar kamerada
Marketteki kavga sokağa taştı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR

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