Marketteki kadınlara dadanan sapık tutuklandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir AVM'nin market kısmında alışveriş yapan kadınları taciz edip adaba aykırı hareketlerde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir AVM'nin market kısmında alışveriş yapan kadınları taciz edip adaba aykırı hareketlerde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Başiskele ilçesinde bir AVM'nin market kısmında alışveriş yapan kadınları taciz edip mastürbasyon yapan O.T. (26), polis ekiplerince yeniden geldiği AVM'de gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şahsın, yetişkin filmlerinden etkilenerek aynı suçu birçok kez işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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