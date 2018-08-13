Marketteki Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tutuklanan hırsızın, bir marketin kasasından para ve iş yeri sahibinin cüzdanını çalma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İlçede birçok iş yerinden hırsızlık yapmaktan tutuklanan Ş.E'nin, İçmeler Mahallesi'nde bir marketin kasasından para ve iş yeri sahibinin cüzdanını çalma anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri basınla paylaşıldı.

Ş.E, ihbar üzerine çalıştığı kuaförde yakalanmış ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.