Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı Aksaray'da bir marketten hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalanan bir kişi polis ekiplerince yakalandı.

Aksaray'da bir marketten hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalanan bir kişi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için elindeki torbayla markete giren bir kişi markette bazı ürünleri bilerek yere düşürerek o ürünleri toplama esnasında elindeki torbaya bazı ürünler attı. Belli etmemek için elindeki torbayla ürünleri gizleyen şüpheli ürünleri aldıktan sonra fark edilmemek için birkaç ürün alarak kasaya gitti. Tüm bu yaşananlar anbean marketin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden market görevlileri polise haber verdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahsın kimliğini tespit etti. M.K. (56) isimli şahsın peşine düşen polis ekipleri kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA