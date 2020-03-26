Marketteki gıdaları yiyen genç adli kontrol şartıyla serbest Adıyaman'da marketlerdeki gıda maddelerini yiyerek yarım paketleri rafa koyan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da marketlerdeki gıda maddelerini yiyerek yarım paketleri rafa koyan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Korona virüsü nedeniyle toplumun hassas olduğu bir dönemde marketlerdeki süt ve diğer gıda maddelerini yiyen ve yarım kalan paketleri rafa geri koyan M.M.T. isimli şahıs, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada "Toplum Sağlığını Tehdit Eden Bu Şahsı Bulun" başlıklı paylaşımla sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirmişti. Markette yaptıklarını sosyal medyada paylaşan şahsın bulunması için Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadesi tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmaktan (TCK 195 Md.) hakkında işlem yapıldı. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA