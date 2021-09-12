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Son dakika haber! Zincir markette yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi... Zincir markette yangın paniği Marketin elektrik panosunda çıkan yangında 1 personel dumandan etkilendi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir marketin elektrik panosunda çıkan yangında 1 personel dumandan etkilendi.

Zincir markette yangın paniği

Marketin elektrik panosunda çıkan yangında 1 personel dumandan etkilendi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir marketin elektrik panosunda çıkan yangında 1 personel dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde bulunan zincir marketin depo kısmında bulunan elektrik panosunda yangın meydana geldi. Yangında içeride bulunan bir personel dumandan etkilenirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen personel sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Zincir markette yangın paniği

Son dakika haber! Zincir markette yangın paniği

Son dakika haber! Zincir markette yangın paniği

Son dakika haber! Zincir markette yangın paniği

Son dakika haber! Zincir markette yangın paniği

Son dakika haber! Zincir markette yangın paniği

Son dakika haber! Zincir markette yangın paniği
İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Son Dakika Haberleri
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