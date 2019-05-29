Markette yakalanan maskeli soyguncu: Şansımı denedim, ama olmadı

KARABÜK'te, maskeli kişi elinde tabanca ile markete girerek soygun girişiminde bulundu. Market çalışanları ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y.(58) "Şansımı denedim ama olmadı" dedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Polisevi karşısında bulunan markette meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir kişi elinde tabanca ile markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen kişi, kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmak istedi, ancak başarılı olamadı. Diğer kasayı açıp paralarla kaçmaya çalışan şüphelinin peşinden çalışanlar ve müşteriler koştu. Market girişinde yakalanarak etkisiz hale getirilen kişi daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin polis ekiplerine 'Şansımı denedim ama olmadı' dediği öğrenildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen H.Y. daha sonra emniyete götürüldü. H.Y.'nin emekli olduktan sonra inşaatlarda çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

- K