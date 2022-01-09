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Markette ürünleri seçerek çalan hırsız kamerada

Markette ürünleri seçerek çalan hırsız kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de bulunan bir süpermarketi hedef alan iki şahıs, toplam 945 lira değerinde ürün çaldı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de bulunan bir süpermarketi hedef alan iki şahıs, toplam 945 lira değerinde ürün çaldı. Şüphelilerden biri markete girip reyonlardan ürünleri seçerken diğeri arabada bekledi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin çaldıkları ürünleri başka bir markete sattıkları iddia edildi.

Olay, 29 Aralık Çarşamba günü Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. İddiaya göre, B.B. ve S.Ş. cadde üzerindeki markete gelerek araçlarını park ettiler. Şüphelilerden biri otomobilden inerek süpermarkete girdi. Şahıs, market reyonlarındaki gözüne kestirdiği ürünleri raflardan almaya başladı. Marketi iyice dolaştıktan sonra manav reyonundaki ürünlere bakarak yavaş yavaş çıkıp otomobiline bindi. O sırada manav görevlisi durumdan şüphelenerek market müdürüne haber verdi. Çok uzaklaşmadan aracın plakasını alan market çalışanları, durumu hemen polise bildirdi.

Polisten kaçamadılar

Konuyla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro ekipleri, şüpheli şahısların izini sürdü. Olaydan dakikalar sonra, Yeniköy Tarabya Caddesi'nde tespit edilen ekipler, şahısların aracını durdurdu. Araç içinde yapılan aramada marketten çalınan ürünleri gören polis, şahısları gözaltına aldı. Süpermarket müdürü şüphelilerden şikayetçi olurken, şahısların çaldığı ürünleri başka bir markete sattıkları öne sürüldü. Öte yandan, şüphelinin yaptığı hırsızlık saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

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