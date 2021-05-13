Markette soluk borusuna şeker kaçan çocuk çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı
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Markette soluk borusuna şeker kaçan çocuk çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı

Markette soluk borusuna şeker kaçan çocuk çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir markette, yediği bayram şekeri soluk borusuna kaçan çocuğu müşterinin müdahalesi kurtardı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir markette, yediği bayram şekeri soluk borusuna kaçan çocuğu müşterinin müdahalesi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, dün Kızıltepe'nin Fırat Mahallesi'nde bir markette alışveriş yapan bir kişinin 4 yaşındaki çocuğunun yediği bayram şekeri soluk borusuna kaçtı.

Çocuğun nefes almakta güçlük yaşadığını fark eden ailesinin telaşlandığını gören müşterilerden Emrullah Anuştekin çocuğa müdahale etti.???????

Soluk borusuna kaçan şekerin çıkarılmasıyla çocuk rahat nefes almaya başladı.

O anlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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