: Markette silahlı gasp yapan şüpheli tutuklandı

09.01.2020 20:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:43

Isparta'da bir market zincirinin şubesinde silah zoruyla kasadaki bir miktar parayı alarak kaçan zanlı İzmir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün Pirimehmet Mahallesi 1712 Sokak'taki bir markette, görevlileri silahla tehdit edip kasadaki bir miktar parayı alan şüpheli M.F.E'yi İzmir'de yakalayarak Isparta'ya getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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