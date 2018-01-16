Markette Silahlı Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da bir markette tartıştığı kişilere tüfekle ateş açtığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan M.D.(40) markete gidip market sahibi H.A.(33) ve kardeşi S.A.'ya (23) tüfekle ateş açtı. Olayla yaralanan olmazken M.D, olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili M.D.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN