MARKETTE PARANIN YANI SIRA YİYECEKLERİ DE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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MARKETTE PARANIN YANI SIRA YİYECEKLERİ DE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

İSTANBUL'da bir markette kasadaki paraların yanı sıra peynir, zeytin, yumurta gibi yiyecekleri de çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

MARKETTE PARANIN YANI SIRA YİYECEKLERİ DE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
28.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:24

İSTANBUL'da bir markette kasadaki paraların yanı sıra peynir, zeytin, yumurta gibi yiyecekleri de çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalandı. Şüphelilerin otomobilleri bozulunca polis ekipleri tarafından yakalanma anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. 2'si yaşı küçük 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MARKETTEKİ YİYECEKLERİ DE ÇALDILAR

Sancaktepe'de 28 Mart 2020 tarihinde Safa Mahallesi, Mevlana caddesi, Leyla sokak üzerinde meydana gelen olayda T.O. polise başvurarak işlettiği marketin soyulduğunu söyledi. T.O., içeri giren hırsızların 25 kilogram zeytin, 5 koli meşrubat, 20 kilo kaşar peyniri 30 koli yumurtanın yanı sıra çok sayıda sigara ve kasada bulunan 2 bin 200 lirayı çaldığını söyledi.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili başlattıkları çalışmada hırsızların bir otomobille olay yerine geldiklerini belirledi. Şüphelilerin kapıyı açarak içeri girdiğini daha sonra da daha önce çaldıkları otomobile yükleyerek kaçtıklarını tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN OTOMOBİLİ BOZULUNCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerden kullandıkları otomobilin plakası tespit edilen şüphelilerin izi, Sultanbeyli'de bulundu. Polis şüphelilerin kullandığı otomobil arıza yapınca harekete geçti. Sivil polisler fark ettirmeden şüphelilerin yanına yaklaşıp onları etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Polisin operasyon anı ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen Yusuf E.(20)'nin daha önceden 6 kez hırsızlık, 1 kez yaralama, 4 kez güveni kötüye kullanmak, 2 kez otodan hırsızlık, 4 kez oto hırsızlığı suçundan polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde tutulan 17 yaşındaki M.Ç.'nin daha önceden hırsızlık, sahtecilik, evden hırsızlık, oto hırsızlığı, 3 kez yaralama suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli 16 yaşındaki Y. B.'nin de 8 kez hırsızlık, 2 adet yağma, 4 adet oto hırsızlığı, yaralama, güveni kötüye kullanmak ve otodan hırsızlık suçlarından daha önceden yakalandığı belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin 12 Şubat 2020'de Ümraniye, Tepeüstü Mahallesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayının da faili olduğu belirlendi. O olayda bir eve giren hırsızlar içerde bulunan ziynet eşyalarını ve elektronik eşyaları çalarak kaçmışlardı.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları Anadolu adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

MARKETTE PARANIN YANI SIRA YİYECEKLERİ DE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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