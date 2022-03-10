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Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Markette maskeli silahlı soygun girişimi kameradaSAMSUN Samsun'da bir markete giren maskeli ve silahlı soyguncu çalışanları elindeki tüfekle korkutarak uzaklaştırıp yazar kasadan parayı almaya çalıştı ancak kasayı açamayınca panik içinde kaçtı.

SAMSUN (İHA) - Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada

SAMSUN Samsun'da bir markete giren maskeli ve silahlı soyguncu çalışanları elindeki tüfekle korkutarak uzaklaştırıp yazar kasadan parayı almaya çalıştı ancak kasayı açamayınca panik içinde kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Göl Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz yüzünde kar maskesi bulunan bir kişi elinde tüfek ile A-101 markete girip çalışanları silah tehdidi ile yanından uzaklaştırıp yazar kasayı açıp paraları almak istedi. Ancak şifreli olması dolayısıyla yazar kasayı açamayan soyguncu bir süre uğraştıktan sonra diğer yazar kasaya yöneldi. Uğraşı sonucu o yazar kasayı da açamayan soygun zanlısı para alamadan panik içinde kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada

Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada

Markette maskeli silahlı soygun girişimi kamerada

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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