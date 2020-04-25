Markette mahsur kalan kediyi polis kurtardı
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Yunusemre, Manisa, Polis, Kültür Sanat, Haber

Markette mahsur kalan kediyi polis kurtardı

Manisa'da markette mahsur kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı.

25.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:36
Markette mahsur kalan kediyi polis kurtardı

Manisa'da markette mahsur kalan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Yunusemre ilçesinde yaşayan Halil Soydan, polis ekiplerine Kumludere Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan markette bir kedinin mahsur kaldığını bildirdi.

Markete giden polisler, kedinin otomatik sensörlü kapının önünde kurtarılmayı beklediğini gördü. Kedi, polis ekiplerinin market yetkililerine ulaşıp kapıyı açtırmasıyla özgürlüğüne kavuştu.

Mahsur kaldığı iş yerinden kurtulan kedi, polis ekiplerinin yanında verilen mamayı yedi.

Marketle komşu olduklarını belirten Halil Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin mahsur kaldığını görünce üzüldüğünü belirterek, "Kedi sanki bizden yardım istiyor gibiydi. Durumu polislere haber verdik. Polisler yakın bir mesafede görev başındaymış. Hemen geldiler, market görevlilerine ulaştılar ve hep birlikte kurtardık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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