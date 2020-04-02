'Markette koronavirüs paniği' paylaşımı, satışları yüzde 80 düşürdü BURSA'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bir markette çalışanlardan bazılarının koronavirüse yakalandığını belirten 2 kişi, gelen özel kıyafetli sağlık ekiplerinin de fotoğrafını çekip, sosyal medyadan 'koronavirüs paniği' başlığıyla paylaştı.

BURSA'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bir markette çalışanlardan bazılarının koronavirüse yakalandığını belirten 2 kişi, gelen özel kıyafetli sağlık ekiplerinin de fotoğrafını çekip, sosyal medyadan 'koronavirüs paniği' başlığıyla paylaştı. Market çalışanlarının sağlık taramasında herhangi bir bulguya rastlanmazken, polis, asılsız ihbarda bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Firma yetkilileri, olayın ardından satışlarının yüzde 80 oranında düştüğünü söyleyerek, şüphelilere tepki gösterdi.

?Bursa'da 112 Acil Sağlık hattını arayan kimliği belirsiz kişiler, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir markette koronavirüslü çalışanlar olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ekipleri, markete gitti. Bu kişiler bu kez de marketin önünde özel koruma kıyafetleriyle gelen sağlık ekiplerinin fotoğrafını çekti. Fotoğrafın üzerine 'Bursa'da 4 kişi daha' yazısı yazan bu kişiler, 'koronavirüs paniği' başlığıyla paylaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise çalışanlarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Market sorumlusu Harun Altun, yapılan paylaşımların ardından işlerinin yüzde 80 oranında düştüğünü söyledi. Bu tür ihbarların daha önce de yapıldığını belirten Altun, "Marketimize karşı iki kere saldırı niteliğinde asılsız ihbar oldu. İlki bir hafta önce bir ihbar üzerine ambulans geldi. O olayın ardından iki gün sonra akşam saatlerinde yine bir ihbar üzerine özel kıyafetlerle gelen sağlık ekipleri, markette koronavirüs olduğu yönünde ihbar olduğunu söylediler. Yaptıkları incelemenin ardından herhangi bir vakanın olmadığını anladılar. Bunun üzerine sağlık ekipleri, ihbarcıyı aradıklarında ulaşamayınca marketten ayrıldı. Bu sırada kimliği bilinmeyen kişilerce fotoğraf çekilerek sosyal medyada asılsız paylaşımlar oldu. Bu çıkan asılsız paylaşımların ardından ciromuz yüzde 80 oranında düştü. Bölge halkında bir korku ve paniğe neden oldu" dedi.Paylaşımı yapanlara tepki gösteren Altun, "Hem vatandaşları korkuya sevk etmek için, hem de işlerimizi baltalamak için yapıldığını düşünüyorum. Burada 38 çalışanımız var. Bu yapılanın sadece ekmeğimizle oynamak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, polis ekiplerinin de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığını belirten Altun, "Güvenlik kameralarında 2 kişi fotoğraf çekiyor. Ekipler, o iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler sahte hesaplar oluşturarak böyle paylaşımlar yapmış. Hesaplar aynı gün açılıp, paylaşım yapıldıktan sonra aynı gün kapatılıyor" dedi.

Kaynak: DHA