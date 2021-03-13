Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı (2)
13.03.2021 21:52 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:56
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDIIrak uyruklu 10 yaşındaki S.H.'ye 3 gün önce markette cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dün öğle saatlerinde gözaltına alınan R.A.(62), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Irak uyruklu 10 yaşındaki S.H.'ye 3 gün önce markette cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dün öğle saatlerinde gözaltına alınan R.A.(62), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ