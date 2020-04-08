Markette kasiyerin yüzüne hapşırdığı iddia edilen kişiye para cezası Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir markette kasiyerin yüzüne hapşırdığı iddia edilen kişiye para cezası kesildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir markette kasiyerin yüzüne hapşırdığı iddia edilen kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir markette alışveriş yapan bir kişi, hesap ödediği sırada kasiyerin yüzüne hapşırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişiye, kasiyerin şikayeti üzerine polis tarafından 392 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA