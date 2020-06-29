Markette karşılaştığı eski sevgilisi ve arkadaşını bıçakladı
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Markette karşılaştığı eski sevgilisi ve arkadaşını bıçakladı

KAYSERİ'de Abdurrahman E. (45), markette alışveriş yaparken karşılaştığı eski sevgilisi Güner A. (35) ve yanında bulunan arkadaşı Mustafa A.'yı bıçaklayarak yaraladı.

29.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:48

KAYSERİ'de Abdurrahman E. (45), markette alışveriş yaparken karşılaştığı eski sevgilisi Güner A. (35) ve yanında bulunan arkadaşı Mustafa A.'yı bıçaklayarak yaraladı.

Olay, 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi, Gerede Caddesi'nde meydana geldi. Abdurrahman E., markette alışveriş yaptığı sırada eski sevgilisi Güner A. ile karşılaştı. Abdurrahman E. ile Güner A. arasında sözlü tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda Abdurrahman E., belinden çıkardığı bıçakla Güner A'yı 11, onun yanında bulunan arkadaşı Mustafa A.'yı ise 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güner A., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mustafa A. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdurrahman E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.


Markette karşılaştığı eski sevgilisi ve arkadaşını bıçakladı

Kaynak: DHA

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