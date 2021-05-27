Markette kadınların kavgası karakolda bitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Markette kadınların kavgası karakolda bitti

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Markette kadınların kavgası karakolda bitti Adana'da markette hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın ve çocuklarıyla market çalışanı kadınlar arasında kavga çıktı Kavgada market çalışanı kadınlar yaralandı İki tarafta bir birinden şikayetçi olurken taraflar ifadesi alınıp serbest bırakıldı...

Markette kadınların kavgası karakolda bitti

Adana'da markette hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın ve çocuklarıyla market çalışanı kadınlar arasında kavga çıktı

Kavgada market çalışanı kadınlar yaralandı

İki tarafta bir birinden şikayetçi olurken taraflar ifadesi alınıp serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da markette hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın ve çocuklarıyla market çalışanı kadınlar arasında kavga çıktı. Kavgada market çalışanı kadınlar yaralandı.

Edinile bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe B. isimli şahıs markete gelerek alışveriş yapmaya başladı. 30 lira değerinde iki paket tereyağı alan kadın bunu çantasına koydu. Kasada çalışan Sıdıka D. Ayşe B.'nin tereyağı çaldığını öne sürüp şikayetçi olmak istedi. Bunun üzerine Ayşe B. "benim öksüzlerim var, yetimlerim var kimse duymasın zararınıza karşılık 750 lira vereyim" dedi.

Daha sonrada eve giden Ayşe B. kızı Refika B. (42), torunu M.K. ve Y.K.'ya durumu anlattı. Bunun üzerine Refika B. ve M.K. markete gelerek kavga çıkardı. Kavgada Sıdıka D. Cemile N. ve Fadime S.'ye saldırdı. Çıkan kavgada market çalışanları hafif şekilde yaralandı. Bunun üzerine market çalışanları kapıyı kilitleyip zanlıların çıkmasına izin vermeyerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis gelince kapı açılıp zanlılar yakalandı. Yaralı market çalışanları da ambulansa alındı. Zanlı kadınlar ise polis tarafından götürülürken "bunlar benim annemi gasp etti" dedi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

Markette kadınların kavgası karakolda bitti
Markette kadınların kavgası karakolda bitti
Markette kadınların kavgası karakolda bitti
Markette kadınların kavgası karakolda bitti
Markette kadınların kavgası karakolda bitti
Markette kadınların kavgası karakolda bitti
Markette kadınların kavgası karakolda bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

Firari katil zanlısı öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce alıkoymuş
Firari katil zanlısı öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce alıkoymuş
Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu
Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu
Para vermeyen dedesini yumruklarla döven torun, yaşlı adamı kör etti
Para vermeyen dedesini yumruklarla döven torun, yaşlı adamı kör etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Demet Evgar Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Burak Yılmaz Ali Palabıyık Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Markette kadınların kavgası karakolda bitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 10:26:29. #1.11#

title